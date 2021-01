Beim kriselnden Kreuzfahrtschiffbauer Meyer-Werft in Papenburg haben Mitglieder der Stammbelegschaft für den Erhalt ihrer Jobs demonstriert. Ein Gewerkschaftsvertreter sprach von mehreren Hundert Teilnehmern. "Ich will nicht ausgetauscht werden", forderten die Demonstranten am Donnerstag auf Plakaten. Sie befürchten, dass viele Mitarbeiter mit Tarifvertrag in der Krise durch billigere Werkvertragskräfte ersetzt werden sollen.