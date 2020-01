Mitsubishi fährt überraschend in die roten Zahlen

Der japanische Autobauer Mitsubishi ist überraschend in die roten Zahlen gefahren. Sinkende Verkäufe in China, Japan und Südostasien brockten dem Konzern in seinem dritten Geschäftsquartal von Oktober bis Dezember einen überraschenden Betriebsverlust von 6,6 Milliarden Yen (58,8 Millionen Franken) ein.