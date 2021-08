Mobilezone erweitert Schweizer Geschäftsleitung um zwei Mitglieder

Mobilezone erweitert die Schweizer Geschäftsleitung von sechs auf acht Mitglieder. Zusätzlich ziehen Christoph Gisler als Director Product Management und Raffaele Sutter als Director Digital in das Gremium ein, wie die Handyladenkette am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab. Die Erweiterung der Schweizer Geschäftsleitung per 1. Juni 2021 solle die Bereiche Product Management und Digital/E-Commerce verstärken, hiess es.