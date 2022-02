Mit eingeschlossen sind Servicedienstleistungen, die den reibungslosen Betrieb sicherstellen sollen, schreibt Mobilezone am Montag in einer Mitteilung. Die Geräte mietet Globus bei Mobilezone für einen monatlichen Festpreis. Zum Volumen und der Laufzeit des Auftrags machte Mobilezone in der Mitteilung keine näheren Angaben.

cg/rw

(AWP)