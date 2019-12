Mobiliar beteiligt sich an Insuretech-Firma Sobrado

Sobrado will sich potenziellen Investoren und Kunden, also vor allem Versicherungsbrokern, weiter öffnen. Zeitgleich mit der Mobiliar hat auch der Versicherungsbroker Kessler & Co AG eine Beteiligung übernommen.

Wie angekündigt, werde Sobrado im Jahr 2020 allen Kunden die Gelegenheit bieten, sich zu gleichen Bedingungen am Unternehmen zu beteiligen, hiess es weiter. Bis dahin setze sich der Verwaltungsrat aus Vertretern der Gründer und Ankeraktionäre zusammen. Vertretern von Brokern sollen später dazukommen.

Die im Jahr 2011 gegründete Softwarefirma Sobrado bietet Offertprozess- und Informationsdienstleistungen zwischen Brokern und Versicherern an. Im laufenden Jahr wurden über die Plattform von Sobrado mehr als 50'000 Offerten abgewickelt.

Zuletzt hatte Sobrado im Oktober gemeinsam mit dem Verein IG B2B for Insurers + Brokers den Aufbau einer zentralen und unabhängigen Online-Plattform mit dem Namen EcoHub angekündigt. "Wir werden die strategische Weiterentwicklung der Sobrado-Angebotspalette aktiv mitgestalten", wird Michèle Rodoni, Leiterin Markt Management der Mobiliar, in der Mitteilung zitiert.

mk/rw

(AWP)