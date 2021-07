Mobiliar rechnet mit vorläufigen Unwetterschäden von über 280 Millionen Franken

Die Unwetterserie zwischen dem 20. Juni und dem 13. Juli hat laut der Hochrechnung der Mobiliar über 60'000 Schäden verursachte. Alleine der Hagelzug vom 28. Juni habe zu 20'000 Fahrzeugschäden in der Höhe von 90 Millionen Franken geführt. Es sei das bisher grösste Hagelereignis in der Geschichte der Mobiliar.

Bei den Schäden aus den aktuellen Hochwassern geht die Mobiliar von weiteren Schäden in zweistelliger Millionenhöhe aus. An vielen Seen und Flüssen in der Deutsch- und teilweise auch in der Westschweiz herrsche weiterhin die höchste Gefahrenstufe, erinnert der Versicherer. Aus diesen Regionen habe die Mobiliar erste Schadenmeldungen erhalten.

Weil die Schweiz häufig von Hochwassern betroffen sei, unterstütze die Mobiliar Schutzprojekte der Gemeinden im ganzen Land, heisst es weiter. Als weiteren Beitrag zur Schadenprävention führt der Versicherer die Ausstattung mehrerer lokalen Feuerwehren mit mobilen Deichsysteme aber auch Forschungsarbeiten des "Mobiliar Lab" für Naturrisiken an der Universität Bern an.

tp/cf

(AWP)