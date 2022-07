Mobiliar: Sommer-Unwetterschäden erneut überdurchschnittlich

Die Hagelunwetter im Juni haben grosse Schäden angerichtet. Bei der Versicherungsgesellschaft Mobiliar sind im ersten Halbjahr nach Unwettern über 20'000 Schadenmeldungen in der Höhe von rund 92 Millionen Franken eingegangen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heisst. Fast zwei Drittel davon hätten Hagelschäden an rund 12'000 Fahrzeugen betroffen.