Die auf cloudbasierte Buchhaltung spezialisierte Mobiliar-Tochter Bexio hat in der Person von Markus Naef einen neuen CEO gefunden. Er wird den Posten am 1. Mai 2022 antreten und folgt damit auf Laurent Decrue, der das Unternehmen seit November 2020 geführt hatte, wie Bexio am Dienstag mitteilte.