Mobimo: Antrag zu Verlängerung des genehmigten Kapitals nicht angenommen

Die Aktionäre der Mobimo Holding sind an der Generalversammlung vom Dienstag nicht allen Anträgen des Verwaltungsrates gefolgt. So hat der Antrag zur Verlängerung des genehmigten Kapitals kein qualifiziertes Mehr gefunden, wie die Immobiliengesellschaft am Dienstagabend mitteilte. Alle weiteren Anträge seien dagegen mit "hohen Zustimmungsquoten" genehmigt worden.