Mobimo kauft Liegenschaften im Kanton Zürich und in der Westschweiz

Die Immobiliengesellschaft Mobimo baut ihr Portfolio aus. Mobimo erwarb in der Zürcher Agglomeration ein Areal mit Entwicklungspotenzial und in Westschweizer Städten drei Geschäftsliegenschaften, wie das Unternehmen am Mittwochabend mitteilte. Finanzielle Details dazu gab Mobimo nicht bekannt.