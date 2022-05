Mobimo platziert in Kapitalerhöhung nichtbezogene Aktien am Markt

Im Rahmen der Kapitalerhöhung waren 96,8 Prozent der Bezugsrechte ausgeübt und damit 638'755 neue Namenaktien gezeichnet worden, wie Mobimo bereits am Vorabend mitgeteilt hatte. Insgesamt wurden also 660'154 neue Namenaktien ausgeben.

Der Bezugspreis betrug 245,00 Franken pro Titel. Damit fliesst dem Unternehmen ein Bruttoerlös von 162 Millionen Franken zu. Am Dienstag schlossen die Mobimo-Titel bei 274,50 Franken.

Die Lieferung der neuen Namenaktien erfolge voraussichtlich am 6. Mai 2022 gegen Bezahlung des Angebotspreises. Die neuen Namenaktien seien ab dem Geschäftsjahr 2022 voll stimm- und dividendenberechtigt, hiess es weiter. Der Handel mit den Aktien an der SIX Swiss Exchange AG beginne voraussichtlich am 6. Mai 2022.

Mobimo will mit dem Erlös weiteres Wachstum finanzieren. Das Unternehmen verfüge über eine Entwicklungspipeline gefüllt mit vielversprechenden Projekten an attraktiven Lagen, schreibt Mobimo. Die Investitionen in die Projekte für das Anlageportfolio beliefen sich auf rund 200 Millionen Franken bis ins Jahr 2024.

rw/pre/ys

(AWP)