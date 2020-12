Im Verwaltungsrat von Mobimo wird es im Frühjahr 2021 zu Veränderungen kommen. Das Gremium schlägt den Aktionären an der GV die Zuwahl von Sabrina Contratto vor. Sie soll den Platz von Christoph Caviezel übernehmen, der im April 2020 zurückgetreten war, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heisst. Zudem tritt VR-Mitglied Bernard Guillelmon nach zwölf Jahren nicht mehr zur Wiederwahl an.