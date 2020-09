Möbel Pfister steigt ins Küchen-Segment ein

Das Einrichtungshaus Möbel Pfister will noch im laufenden Jahr ins Küchen-Geschäftsfeld einsteigen. Die beiden ersten "Pfister-Küchenstudios" sollen Anfang Dezember in den Filialen in Pratteln und Mels eröffnet werden, teilte die seit vergangenem Oktober im Besitz der österreichische XXXLutz-Gruppe gehörende Gesellschaft am Dienstag mit.