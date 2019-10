Mövenpick Fine Food erhält neuen Chef

Herrmann kommt vom deutschen Schokoladenhersteller Alfred Ritter. Zuvor war er in leitenden Marketingfunktionen beim Nahrungsmittelhersteller Hengstenberg, bei der Union-Ritter Brauerei und beim Konsumgüter-Konzern Procter & Gamble tätig, wie Mövenpick mitteilte.

Nach dem Verkauf der Hotels im vergangenen Jahr besteht Mövenpick noch aus den Bereichen Lebensmittel (Fine Food), Weine und Restaurants (Marché International).

Mövenpick war 1948 in der Schweiz 1948 vom 2011 verstorbenen Ueli Prager gegründet worden. Er gilt als Pionier in der Gastroszene, weil er immer neue Ideen und Konzepte entwickelte. Das erste Schweizer Fastfood-Restaurant, die Silberkugel in Zürich, war eine seiner Erfindungen. Sie gehört inzwischen nicht mehr zur Gruppe. Auch brachte Mövenpick Gourmet-Essen wie Lachs und Qualitätsweine im Offenausschank an die breite Masse.

pre/kw

(AWP)