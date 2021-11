Molecular Partners erreicht mit Corona-Studie ACTIV-3 Ziele nicht

So habe der Kandidat in der laufenden klinischen ACTIV-3-Studie (NCT04501978) die erforderlichen Schwellenwerte nicht erreicht, um die Rekrutierung von Erwachsenen mit Covid-19 fortzusetzen. Die Studie wird von der US-Behörde National Institutes of Health (NIH) im Rahmen des Corona-Programms Accelerating Covid-19 Therapeutic Interventions and Vaccines (ACTIV) durchgeführt.

Zum Zeitpunkt der Zwischenanalyse waren laut Mitteilung 470 Patienten für den sogenannten Ensovibep-Arm der Studie ausgewählt worden. Ensovibep erwies sich zwar als sicher und gut verträglich, allerdings habe sich der Nachweis der Wirksamkeit bei hospitalisierten Patienten mit Covid-19 für antivirale Therapien als besonders schwierig erwiesen.

Derweil sei die globale EMPATHY-Studie der Phase II/III bei nicht hospitalisierten Patienten noch nicht abgeschlossen. Hier erwarte man Anfang 2022 weitere Daten, heisst es.

hr/uh

(AWP)