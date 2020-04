Molecular Partners startet Anti-Covid-19-Therapieprogramm

(Ausführliche Fassung mit Aussagen eines Spreches und mit Aktienkurs) - Das Biotechunternehmen Molecular Partners will seine DARPin-Technologie für die Bekämpfung von Covid-19 einsetzen. So wird ein Anti-Covid-19-Therapieprogramm unter Nutzung der Multi-Target-Bindung von DARPin-Proteinen zur Neutralisierung des Sars-Cov2-Virus eingeleitet, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.