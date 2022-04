Das Biotechnologie-Unternehmen Molecular Partners und der US-Konzern Amgen haben ihre Zusammenarbeit zur Entwicklung und Vermarktung des Produktkandidaten MP0310 für beendet erklärt. Amgen habe angekündigt, dass sie die globalen Rechte am Kandidaten an Molecular Partners zurückgeben werde, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit.