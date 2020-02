Moneypark platziert 2019 Hypothekarvolumen von über 3 Milliarden

Das 2012 gegründete Unternehmen wies im letzten Jahr nach eigenen Angaben die zweitstärkste Vertriebsleistung am Schweizer Hypothekenmarkt auf.

2019 seien über 20 neue Finanzierungspartner hinzugekommen, schrieb Moneypark weiter. Und auch der Bereich der Hypothekenbewirtschaftung, der von der hundertprozentigen Tochtergesellschaft Finovo abgewickelt wird, sei weiter ausgebaut worden.

Moneypark hat im vergangenen Geschäftsjahr 60 neue Mitarbeitende angestellt, die meisten davon in der Beratung. Bis Ende dieses Jahres will das Unternehmen laut der Mitteilung erneut rund 100 Arbeitsplätze schaffen.

Moneypark bietet keine eigenen Hypothekarprodukte an, sondern vermittelt Produkte ihrer mehr als 100 Finanzierungspartner, darunter Banken, Versicherungen und Pensionskassen. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen über mehr als 25 Filialen und Online-Beratungstools an. Die Versicherungsgruppe Helvetia hält seit 2016 die Mehrheit an Moneypark.

tv/sig

(AWP)