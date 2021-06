Montana Aerospace ernennt Kai Arndt zum operativen Leiter

Der Luft- und Raumfahrtzulieferer Montana Aerospace hat Kai Arndt per Ende Jahr zum Chief Operative Officer ernannt. In dieser Funktion ist er für die Bereiche Produktion, Produktentwicklung und Einkauf zuständig. Mit dem Eintritt von Arndt verstärkt das Unternehmen seine Geschäftsleitung im Zuge des geplanten Wachstumskurses, wie Montana Aerospace am Freitag mitteilte.