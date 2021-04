Montana Aerospace kauft französische Cefival

Der Börsenkandidat Montana Aerospace hat vor dem Gang an die Schweizer Börse eine Akquisition getätigt. Das Unternehmen hat den französischen Titan-Extrusionsexperten Cefival mit Sitz in Persan bei Paris übernommen. Das Traditionsunternehmen Cefival sei ein systemrelevanter Anbieter von Titan- und Hartmetallprofilen und Komponenten, teilte Montana Aerospace am Freitag mit.