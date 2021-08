Die Übernahme von Akka Technologies stehe derweil ganz im Einklang mit der Strategie von Adecco, das Geschäft zu diversifizieren, so der Kommentar weiter. Dabei setze Adecco auf den Ausbau des Technologiegeschäfts, was höhere Margen verspreche. Die Übernahme von Akka beinhalte allerdings Integrationsrisiken, was höhere Kosten verursachen und das Realisieren von Synergien verzögern könnte, warnen die Moody's-Analysten.

