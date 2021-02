Moorburg-Wertminderungen drücken Vattenfalls Jahresgewinn

Vattenfall hat im Corona-Jahr 2020 einen geringeren Gewinn eingestrichen. Unter dem Strich stand bei dem Energieriesen aus Schweden für das abgelaufene Jahr ein Gewinn von rund 7,7 Milliarden Kronen (763 Millionen Euro), was beinahe einer Halbierung der 14,9 Milliarden Kronen des Vorjahres entsprach. Hauptgrund für die Entwicklung waren grössere Wertminderungen des erst 2015 in Betrieb gegangenen Kohlekraftwerks Moorburg in Hamburg, wie die neue Vattenfall-Chefin Anna Borg am Donnerstag sagte.