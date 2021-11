MTU erwartet 2022 Rekordumsatz - Doch Gewinn wächst langsamer

(Ausführliche Fassung) - Der Triebwerksbauer MTU steuert nach dem Geschäftseinbruch in der Corona-Krise auf den höchsten Umsatz seiner Geschichte zu. "Wir rechnen für 2022 mit 5,2 bis 5,4 Milliarden Euro Umsatz und bis 2024 mit einem kontinuierlichen Umsatzwachstum", sagte Finanzvorstand Peter Kameritsch anlässlich des MTU-Kapitalmarkttags am Donnerstag in München. In seinem bisherigen Rekordjahr 2019 hatte der Konzern einen Umsatz von 4,6 Milliarden Euro erzielt. Der Gewinn im Tagesgeschäft dürfte das Spitzenniveau von 2019 nach Einschätzung des Vorstands jedoch erst bis 2024 übertreffen.