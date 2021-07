Munich Re übertrifft Erwartungen und sieht sich auf Weg zum Jahresziel

(Ausführliche Fassung) - Der Rückversicherer Munich Re hat im zweiten Quartal deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Das Unternehmen begründete dies am Dienstag bei der Vorlage vorläufiger Zahlen mit vergleichsweise niedrigen Schäden aus Naturkatastrophen. Bei dem zu Munich Re gehören Erstversicherer Ergo habe es zudem nur geringfügige Auswirkungen aus Covid-19 gegeben. Operativ entwickelte sich das Ergebnis in allen Geschäftsfeldern erfreulich, wie der Konzern in München mitteilte.