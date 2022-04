Nach Nestlé-Deal hagelt es Kritik an Gewürzhändler Ankerkraut

(Ausführliche Fassung) - Die Übernahme der Mehrheit am Hamburger Gewürzhändler Ankerkraut durch den weltgrössten Nahrungsmittelkonzern Nestle hat in den sozialen Medien zu einem veritablen Shitstorm geführt. Egal ob Twitter, Facebook oder Instagram - auf allen Kanälen lehnt eine grosse Mehrheit der Nutzer den Deal ab. Viele werfen den Gründern Anne und Stefan Lemcke vor, ihre Werte verraten zu haben, und kündigen einen Boykott der Ankerkraut-Produkte an. Auch etliche Influencer, darunter etwa LeFloid, wenden sich von dem Unternehmen ab, das vor allem durch den Auftritt in der Fernsehsendung "Die Höhle der Löwen" (DHDL) 2016 bekannt wurde.