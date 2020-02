Nach einer Panne bei einer Softwareaktualisierung sind bei der Deutschen Telekom am Mittwoch Internetzugang und Telefonverbindungen zeitweise gestört gewesen. Die Störung sei am frühen Morgen aufgetreten, inzwischen aber weitgehend behoben, sagte ein Telekomsprecher am Vormittag in Bonn. Wie viele Telekomkunden von den Ausfällen betroffen waren, konnte er nicht sagen.