Nach Streit um Suezkanal-Blockade - 'Ever Given' setzt Fahrt fort

Die "Ever Given" hat nach der Einigung im Streit um die Blockade des Suezkanals ihre Weiterfahrt fortgesetzt. Nach Monaten des Wartens wurde das Containerschiff am Mittwoch mit einer Zeremonie verabschiedet. Vertreter der Kanalbehörde und des japanischen Schiffseigners Shoei Kisen Kaisha unterzeichneten dabei einen Vertrag über den Vergleich, den sie kürzlich erzielt hatten. Ägyptischen Medienberichten zufolge fährt die "Ever Given" nun nach Rotterdam - ihrem ursprünglichen Ziel.