Nachhilfe-Start-up GoStudent nach Finanzspritze 3 Milliarden wert

Das österreichische Online-Nachhilfeunternehmen GoStudent hat sich eine weitere Finanzierungsrunde in Höhe von 300 Millionen Euro gesichert. Mit der Geldspritze werde das Start-up nun mit drei Milliarden Euro bewertet, teilte GoStudent am Dienstag in Wien mit. Bereits im vergangenen Juni hatte das Unternehmen 205 Millionen Euro eingesammelt und damit den Status eines "Einhorns", also einer Bewertung von über einer Milliarde Euro, erreicht.