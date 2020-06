The Native legt Geschäftsbericht in letzter Minute vor - Aktien ausgesetzt

(Meldung ausgebaut) - Die Beteiligungsgesellschaft The Native hat ihren Geschäftsbericht 2019 wie versprochen am (gestrigen) 22. Juni publiziert. Und zwar kurz vor Mitternacht. Davor hatte das in einem Konkursverfahren steckende Unternehmen die Publikation zwei Mal verschoben und den Bericht für das genannte Datum versprochen.