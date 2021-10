Die an der SIX kotierte Beteiligungsgesellschaft Nebag hat ihren Wert in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres gesteigert. Der provisorisch berechnete innere Wert der Gesellschaft sei gegenüber Ende 2020 um 52 Rappen auf 9,79 Franken pro Aktie erhöht worden, teilte das Unternehmen am Freitag mit.