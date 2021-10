Nestlé-Aktien nach überraschend hohem Q3-Wachstum sehr stark gefragt

Die Aktien von Nestlé sind am Mittwoch mit starken Gewinnen in den Handel gestartet. Zum einen hat der weltgrösste Nahrungsmittel-Hersteller mit seinen Q3-Umsatzzahlen die Erwartungen beim Quartalswachstum deutlich übertroffen, zum anderen hatten die Aktien im Vorfeld der Zahlen aus Angst vor Enttäuschungen stark an Wert eingebüsst.