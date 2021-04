Nestlé-Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrats zu

Ferner wurde Lindiwe Majele Sibanda zum neuen Mitglied des Verwaltungsrats gewählt. Sie ist Professorin sowie Direktorin und Vorsitzende des "Centre of Excellence in Sustainable Food Systems" der African Research Universities Alliance an der Universität Pretoria, Südafrika. Ursula Burns, Verwaltungsratsmitglied seit 2017, hatte sich nicht zur Wiederwahl gestellt.

Die Aktionäre wählten den Präsidenten Paul Bulcke und alle anderen Mitglieder des Verwaltungsrats individuell für eine Amtsdauer bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung.

Der Lagebericht und die Konzernrechnung wurden genehmigt. Erstmals stimmten die Aktionäre in einer Konsultativabstimmung auch über den von Nestlé vorgestellten Aktionsplan zur Senkung ihrer Netto-Treibhausgasemissionen auf Netto-Null bis 2050 ab und stimmten ihm zu.

Die Aktionäre übten laut Mitteilung ihr Stimmrecht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter aus, der 58,2 Prozent des Aktienkapitals und 79,9 Prozent der stimmberechtigten Aktien vertrat.

yr/tp

(AWP)