Nestlé: Am Galderma-Standort bei Nizza bleiben 215 Stellen von 550 erhalten

Am ehemaligen Forschungsstandort der Nestlé-Tochter Galderma in Sophia-Antipolis in der Nähe von Nizza sollen nun doch nicht so viele Angestellte ihren Job verlieren, wie ursprünglich befürchtet. Am ehemaligen Dermatologielabor von Galderma dürften 215 Arbeitsplätze erhalten bleiben, wie ein Sprecher der Sparte Nestlé Skin Health am Montag erklärte. Ursprünglich hatte der Verlust von bis zu 450 der insgesamt 550 Stellen gedroht.