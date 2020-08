Nestle bringt pflanzliche Thunfisch-Alternative auf den Markt

Danach werde das Produkt weltweit in den Verkauf kommen. Der neue "Garden Gourmet"-Thunfisch aus Erbsenprotein werde in Glasgläsern im Kühlregal von Supermärkten angeboten und könne in Salaten, Sandwiches und Pizzas verwendet werden.

Die für Maggi-Suppen bekannte Nestle setzt auf pflanzliche Lebensmittel, um seine Fertiggerichte trendiger und attraktiver für Verbraucher zu machen, die ihren Fleischkonsum reduzieren möchten. Burger, Hackfleisch, Würstchen und Chicken Nuggets aus Soja sind bereits erhältlich. Die Thunfisch-Alternative sei innerhalb von neun Monaten von den Schweizer Forschungseinrichtungen von Nestle entwickelt worden.

Mit pflanzlichen Fleischalternativen setzte Nestle im vergangenen Jahr rund 200 Millionen Franken um. Während der Corona-Krise habe der gestiegene Heimkonsum die Nachfrage nach "Garden Gourmet"-Produkten angekurbelt, so das Unternehmen aus Vevey am Genfersee.

