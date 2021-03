Nestlé expandiert im US-Premiumwassergeschäft: Kauf von Essentia

Damit geht die Neuausrichtung des Wassergeschäfts weiter: Nestlé hatte vor kurzem den Verkauf des Wassergeschäfts in Nordamerika mit den regionalen Quellwassermarken, dem Geschäfts mit aufbereitetem Flaschenwasser sowie dem Getränkelieferdienst in den USA und Kanada für 4,3 Milliarden Dollar angekündigt. Stattdessen will sich der Westschweizer Konzern auf Premium-Wassermarken sowie auf lokales Mineralwasser beziehungsweise auf Innovationen, wie funktionelles Wasser, konzentrieren.

Beim funktionellem Wasser ist Nestlé mit dem Kauf von Essentia einen Schritt weitergekommen. "Damit können wir im Markt mit funktionellem Wasser eine wichtige Stellung einnehmen", sagte ein Nestlé-Sprecher auf Anfrage. Essentia-Wasser werde in über 90'000 Läden in den USA verkauft. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden.

jb/tv

(AWP)