Lily's Kitchen sei der führende britische Hersteller von Premium-Tierfutter für Hunde und Katzen. Dessen Produkte würden das Portfolio von Purina "perfekt" komplementieren, heisst es weiter.

Das britische Unternehmen, das vor 12 Jahren gegründet wurde, sei eine international anerkannte Marke mit einem Umsatz von 85 Millionen britischen Pfund und biete seine Produkte in 6'000 Geschäften in 30 Ländern an, so Nestlé weiter.

sig/kw

(AWP)