Nestlé schlägt Hanne Jimenez de Mora als neues unabhängiges Mitglied VR vor

Die Schweizer Staatsbürgerin Hanne Jimenez de Mora ist den Angaben zufolge Mitgründerin und Präsidentin der a-connect (group) ag, einer Unternehmensberatung, welche globale Unternehmen bei der Umsetzung kritischer Projekte unterstützt. Davor war sie Partnerin bei McKinsey in der Schweiz. Sie ist zudem Mitglied des Verwaltungsrats des schwedischen Fahrzeugherstellers AB Volvo und des finnischen Technologie- und Maschinenbau-Konzerns Outotec Oyi. Zudem ist sie stellvertretende Vorsitzende und Mitglied des Aufsichtsrats der IMD Business School in Lausanne.

Mit der vorgeschlagenen Nominierten wird der Verwaltungsrat aus 14 Mitgliedern bestehen, von denen laut Nestlé 12 unabhängig sind. Der Konzern betont auch den Wandel im Gremium: einschliesslich der vorgeschlagenen Nominierten seien in den vergangenen fünf Jahren zehn neue unabhängige Verwaltungsratsmitglieder ernannt worden. "Die ständige Erneuerung dieses Gremiums erhöht seine Vielfalt und bringt neue Perspektiven und Erfahrungen in den verschiedenen für Nestlé relevanten Bereichen mit sich", so Nestlé wörtlich.

uh/jr

(AWP)