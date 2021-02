Nestlé schlägt Lindiwe Majele Sibanda für Zuwahl in VR vor

Nestlé erhält eine neue Verwaltungsrätin. Der Konzern schlägt Lindiwe Majele Sibanda zur Wahl in das Leitungsgremium vor. Sie ist laut Mitteilung vom Donnerstag Professorin sowie Direktorin und Vorsitzende des Centre of Excellence in Sustainable Food Systems der African Research Universities Alliance an der Universität Pretoria, Südafrika. Sie ist Staatsangehörige von Simbabwe.