Die Nestlé-Tochter Buitoni will eine der beiden Produktionslinien im nordfranzösischen Caudry, aus der mit E.coli-Bakterien verseuchte Pizzen kamen, wieder in Betrieb nehmen. Dies könnte im November "vorbehaltlich der Zustimmung der Behörden" geschehen, kündigte ein Sprecher von Nestlé Frankreich am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP an.