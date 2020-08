Nestlé übernimmt US-Firma Aimmune Therapeutics

Nestlé verstärkt sich im Bereich Lebensmittelallergien. Der weltgrösste Nahrungsmittel-Hersteller übernimmt dazu die in San Francisco beheimatete und an der Nasdaq kotierte Aimmune Therapeutics. Der Unternehmenswert der Transaktion wird in einer Mitteilung vom Montag mit 2,6 Milliarden US-Dollar angegeben.