Nestlé verkauft Kaffee von Starbucks bei Coop

Im letzten Jahr schmiedete Nestlé eine globale "Kaffee-Allianz" und sicherte für 7 Milliarden Franken umfassende Rechte an Starbucks Kaffee- und Tee-Produkten für den Konsum- und Gastronomiebereich. Davon ausgenommen waren die stationären Läden von Starbucks sowie trinkfertige Produkte.

Nach der Lancierung des Starbucks-Sortiments in 14 Ländern startet Nestlé nun mit dem Verkauf in der Schweiz. In den Regalen von Coop landen insgesamt 19 Produkte. Dazu gehören neben ganzen Bohnen und geröstetem sowie gemahlenem Kaffee auch Kapseln für die Marken Nescafé Dolce Gusto und Nespresso.

Ab nächster Woche sollen rund 500 Supermärkte von Coop erstmals mit den neuen Produkten beliefert werden, sagte Muriel Lenau, Managing Director bei Nestlé Schweiz, zur Nachrichtenagentur AWP.

sta/ys

(AWP)