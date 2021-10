Nestlé Waters Schweiz konzentriert sich auf Henniez

Die Einstellung soll gemäss Plan Ende Februar 2022 erfolgen. Man werde dabei mit den Behörden zusammenarbeiten, um die bestmögliche Zukunft für das Werksgelände in Saxon zu finden, heisst es. Gemäss den Angaben sind sechs Arbeitsplätze betroffen. Nestlé werde allen eine Lösung anbieten, sei es eine gleichwertige Stelle in Henniez oder in einem Fall eine Frühpensionierung.

Am Hauptstandort in Henniez hat Nestlé vor kurzem 25 Millionen Franken in die Modernisierung investiert. Mit dem jetzigen Schritt soll der lokalen Premium-Marke Henniez neben den internationalen Premium-Marken wie San Pellegrino oder Perrier mehr Gewicht verliehen werden, wie es in der Mitteilung heisst.

uh/ra

(AWP)