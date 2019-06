Neue E-Tretroller fahren auf Berlins Strassen

Wenige Tage nach der offiziellen Erlaubnis für Elektro-Tretroller in Deutschland sind die ersten Fahrer in Berlin unterwegs. Erste Firmen starteten den Verleih der sogenannten E-Scooter am Montag und Dienstag. In der Innenstadt, etwa am Checkpoint Charlie und am Brandenburger Tor, stehen jetzt Roller zum Ausleihen bereit. Die Standorte werden auf einer Smartphone-App angezeigt, auch das Mieten und Bezahlen läuft über die App. Die Miete kostete bei den ersten Anbietern zunächst pauschal einen Euro Startgebühr pro Fahrt plus 15 Cent pro Minute.