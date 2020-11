Neue Genfer Digitalbank FlowBank geht in Betrieb

Die neue Onlinebank FlowBank öffnet am heutigen Mittwoch ihre digitalen Pforten. Die Bank mit Sitz in Genf will Kundinnen und Kunden mit der Online-Plattform FlowOne ein "neuartiges Handelserlebnis" bieten und mit dem Handel von Aktienanteilen (Fractional Shares) das Trading demokratisieren, wie das Institut am Mittwoch mitteilte.