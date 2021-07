Neue Lufthansa-Tochter Eurowings Discover macht sich startklar

Der Lufthansa-Konzern macht seine jüngste Tochter "Eurowings Discover" startklar. In einem Hangar am Frankfurter Flughafen wurden am Donnerstag die Crews, ein Jet sowie der gesamte Markenauftritt vorgestellt. Die im Juli neu gegründete Gesellschaft soll mit zunächst drei Langstreckenflugzeugen touristische Ziele mit dem Drehkreuz Frankfurt verbinden. Der Jungfernflug geht am Samstag, dem 24. Juli, ins kenianische Mombasa und weiter nach Sansibar.