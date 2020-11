Neue Novavest-Aktien werden zu 41,70 Franken je Titel ausgegeben

Die Kapitalerhöhung erfolgt bekanntlich aus dem genehmigten Kapital. Jeder bisherigen Aktie wird ein Bezugsrecht zugeteilt, wie Novavest am Freitag mitteilte. Jeweils 51 Bezugsrechte ermöglichten den Kauf von fünf neuen Aktien zum Preis von je 41,70 Franken. Die Bezugsfrist läuft vom 30. November 2020 bis 11. Dezember 2020. Der Bezugsrechthandel an der Schweizer Börse SIX dauert bis zum 9. Dezember. Die neuen Aktien werden für das gesamte Geschäftsjahr 2020 vollumfänglich dividendenberechtigt sein.

Der Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte sei der 2. Dezember 2020 nach Handelsschluss. Vorausgesetzt, dass alle Bezugsrechte ausgeübt werden und die Kapitalerhöhung in vollem Umfang durchgeführt wird, ergebe sich ein Transaktionsvolumen von rund 26,3 Millionen Franken. Die Anzahl der neu ausgegebenen Aktien werde am 11. Dezember 2020 mitgeteilt. Die Liberierung erfolgt am 15. Dezember 2020.

pre/tt

(AWP)