Neuer Alpiq-CFO tritt Amt im September an

Der angekündigte Wechsel auf dem CFO-Posten bei Alpiq findet per Anfang September statt. Dann werde der bisherige Finanzchef Thomas Bucher das Amt an Luca Baroni übergeben, teilte der Energiekonzern am Montag mit. Bei der Ankündigung des Wechsels im April hatte das Eintrittsdatum noch nicht festgestanden.