Neuer Dämpfer für Merck KGaA mit Krebsimmuntherapie Bintrafusp alfa

Der Pharma- und Spezialchemiekonzern Merck KGaA hat mit seiner Krebsimmuntherapie Bintrafusp alfa erneut einen Rückschlag erlitten. In einer Studie der Phase II, in der Patienten mit bestimmtem Gallengangkrebs (BTC) das Mittel als Zweitlinientherapie erhielten, habe Bintrafusp alfa nicht die vordefinierte Wirksamkeitsschwelle erreicht, teilte das Dax-Unternehmen am Dienstag in Darmstadt mit. Dies wäre nötig gewesen, um die Marktzulassung bei dieser Indikation beantragen zu können.