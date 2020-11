Neuer Swiss-Chef wird in zwei Wochen bekannt gegeben

(Extra) - Nach dem Rücktritt von Thomas Klühr als Swiss-Chef soll sein Nachfolger in zwei Wochen bekannt gegeben werden. Die nächste Verwaltungsratssitzung finde am 18. November statt, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Donnerstag in einer Telefonkonferenz: "Da wir Vorstellungen haben, wie es da weitergeht, können Sie davon ausgehen, dass dann ein Nachfolger bekannt gegeben wird."