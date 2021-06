New Value erhöht Aktienkapital durch Sacheinlage

Die Liberierung erfolge durch Sacheinlage von Vorzugaktien der Luxemburger TLNT Holdings sowie von 100 Prozent der Geschäftsanteile der deutschen EyeEm Group GmbH. Die Gesellschafter der EyeEm Group GmbH erhielten zusätzlich zu den Aktien eine Barzahlung von 2,05 Millionen Euro, heisst es weiter. Die Kapitalerhöhung war vergangene Woche von den New Value an einer ausserordentlichen Generalversammlung bewilligt worden.

EyeEm betreibt gemäss der Mitteilung einen führenden Online-Marktplatz für Fotografie mit einer globalen Community. TLNT Holdings hält Beteiligungen an den Betreibern von Zooppa.com und Ello.co, Online-Plattformen für Creative Professionals. Mit den Beteiligungen sehe New Value ein erhebliches Potenzial, wird Verwaltungsratspräsident Roman Scharf zitiert.

